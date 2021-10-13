في الغربة... خنقها بـ "نبريش" النرجيلة أمام أعين ولدها...

تصدر خبر الجريمة التي ذهبت ضحيتها الشابة اللبنانية الجنوبية (إبنة بلدة الغازية) "أمل فقيه" في مدينة بادربورن الألمانية، فجر الجمعة الماضي وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية، هذه الجريمة ا .وأشار شقيق المغدورة إلى أنه "بعد الدعوى التي قدمتها شقيقتي ضد زوجها، منعته الشرطة من التعرض لها وكانت تنتظر أوراق الطلاق بعد عدة أيام، إلا أن فجر الجمعة كان يومًا مفجعًا علينا، حيث دخل زوجها إلى المنزل وقام بخنقها بواسطة نبريش نرجيلة وأمام أعين ولدهما الوحيد ( سنتان ونصف ) ثم غادر المنزل " .وقال وسام لموقع "يا صور" إن "جارتها وجدت الباب مفتوحًا فقامت بالإتصال بالشرطة الذين حضروا ووجدوا أمل جثة هامدة ولازال نبريش النرجيلة ملفوفًا على رقبتها، ويحتضنها ولدها!"وتم إلقاء القبض على الزوج المجرم بعد ساعات قليلة، حيث اعترف بجريمته..