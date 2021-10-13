هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال المدارس غدا هو شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكد المكتب الاعلامي أن يوم غد الخميس هو يوم عمل عادي في المدارس.