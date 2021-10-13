لبنان

هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية

Lebanon 24
13-10-2021 | 14:01
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إقفال المدارس غدا هو شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكد المكتب الاعلامي  أن يوم غد الخميس هو يوم عمل عادي في المدارس.
 
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وزارة التربية

المدارس

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