لبنان

تحضيرات لتحرك ميداني مقابل لتظاهرة العدلية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2021 | 16:32
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سجلت التقارير هذا المساء حال تنسيق ميداني بين عدد من الشباب المناطقي والحزبي في أكثر من منطقة في الشطر الشرقي من العاصمة بيروت، تحسباً لأي طارئ، بعد الدعوات إلى تظاهرة رمزية أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على أداء القاضي طارق البيطار، وفق ما تسرب من تسجيلات صوتية للداعين إلى التحرك.
وعلم أن اتصالات تجري لتنظيم تظاهرة سلمية مقابلة لتظاهرة العدلية تحت عنوان العدالة وإحقاق الحق، وعدم الضغط على القضاء.
وأشار المنظمون إلى أن التظاهرة إذا تمت غداً ستكون سلمية وهدفها محدد إلى جانب الحق والعدالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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