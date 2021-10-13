جعجع عبر "تويتر": "حزب الله" و"حركة أمل" أحرار في الانسحاب من الحكومة وهذا موقف سياسي

غرد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "(حزب الله) و(حركة أمل) أحرار في الانسحاب من الحكومة، وهذا موقف سياسي، إلا أن المهم هو أن يصمد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في وجه ابتزاز (حزب الله) في هذه القضية وألا يقدما على عرقلة العدالة كرمى لعيونه وإبقائه في الحكومة".