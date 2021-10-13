عبد الله لـ"الأنباء" الكويتية: انفتاح الدول العربية على لبنان ليس قريباً لوجود سلطة موالية لإيران

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله ان "موضوع تعاطي دول الخليج العربي مع لبنان ومع حكومته، مرتبط بعوامل عديدة، ليس منها العوامل الداخلية اللبنانية فقط، فربما ايضا عوامل إقليمية مرتبطة بالمفاوضات النووية الإيرانية - الأميركية"، مشيرا الى ان "هذا الانفتاح لن يكون في الوقت القريب، خصوصا ان التصنيف القائم في الخليج، أن لبنان تحكمه سلطة موالية لإيران، ثنائي الحكم، وهذا الموضوع تم تظهيره في كثير من المواقف والخطابات، خصوصا في الحكومة السابقة التي كان فيها رئيس التيار الحر جبران باسيل وزيرا للخارجية".وقال في تصريح لـ"الأنباء" ان "الحكومة ما زالت في انطلاقتها الأولى، لذلك يجب إعطاؤها الفرصة، فالخروج من أزماتنا الكبيرة لن يكون سهلاً".