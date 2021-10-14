لبنان

شريم تستشهد بقول للإمام علي: لو يصل الكلام لمن يسعى التهرب من القضاء

Lebanon 24
14-10-2021 | 00:28
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أشارت الوزيرة السابقة غادة شريم، عبر توتير الى ان "من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن "حبذا لو ان كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام يصل الى مسامع من يسعى اليوم الى التهرب من القضاء مواربة او صراحة مثَبتاً بذلك على نفسه تهمة قد يكون منها براء، البراءة ليست بحاجة للدفاع من احد".
 
 
 
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