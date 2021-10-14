"على الرغم من بعض التصريحات"... درويش: هناك توجّه نحو الهدوء

أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش الى أنّ الحكومة مستمرّة وستقوم بواجبها، والموضوع الحاصل هو قضائي وستكون له مخارج بوعي وحكمة الجميع في هذه المرحلة المفصلية.وفي حديث له لصوت كل لبنان أكّد درويش أن،" هناك وعي لدى الجميع لعدم الاحتكام إلى الشارع وهناك توجّه نحو الهدوء لمعالجة الأمور على الرغم من بعض التصريحات".وأضاف،" زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند هي من ضمن الزيارات الديبلوماسية الناشطة منذ تشكيل الحكومة في إطار الانفتاح على لبنان وقد يكون موضوع الغاز مطروحاً على الطاولة إضافة لمواضيع أخرى".