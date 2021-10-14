المكتب الإعلامي لوزير العمل: إرجاء اجتماع لجنة المؤشر

أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان الآتي: "بناء على طلب كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر المؤلفة حديثا، تم تأجيل موعد جلستها الأولى التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس، في مقر وزارة العمل إلى موعد آخر يحدد في أقرب وقت".