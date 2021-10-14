لبنان

وزير الزراعة وصل الى سرايا صيدا

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:43
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 وصل قبل قليل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى سرايا صيدا يرافقه مدير مكتبه احمد رمضان. كان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو ورئيسة مصلحة الزراعة جنوبا المهندسة سوسن حمزة.

خصص الوزير الحاج حسن زيارته الاولى إلى محافظة لبنان الجنوبي لعقد اجتماع موسع مع رؤساء اتحادات البلديات.
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