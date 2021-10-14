وزير الزراعة وصل الى سرايا صيدا

وصل قبل قليل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الى سرايا صيدا يرافقه مدير مكتبه احمد رمضان. كان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو ورئيسة مصلحة الزراعة جنوبا المهندسة سوسن حمزة.



خصص الوزير الحاج حسن زيارته الاولى إلى محافظة لبنان الجنوبي لعقد اجتماع موسع مع رؤساء اتحادات البلديات.