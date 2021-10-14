لبنان

باسيل في بكركي

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:36
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يستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بهذه الاثناء، في بكركي، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
 
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