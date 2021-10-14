لبنان

مكتب بيرم: ديوان المحاسبة أقر قانونية تثبيت مستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام

Lebanon 24
14-10-2021 | 04:26
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أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، أن "ديوان المحاسبة قد أقر قانونية التثبيت الذي قرره وزير العمل لمستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام كحق من حقوقهم من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسة العامة في اطار تأمين فرص العمل للبنانيين".
 
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