لبنان

دريان: لرفع الحصانات وملاحقة المسؤولين

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:35
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إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من "تكتل الجمهورية القوية" برئاسة الوزير السابق غسان حاصباني ضم النائبين جورج عقيص وعماد واكيم.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان "مفتي الجمهورية اكد أمام الوفد "موقفه الثابت والحازم في جريمة تفجير مرفأ بيروت، برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، وعدم إدخال هذا الملف في الاستنسابية والانتقائية وملاحقة المسؤولين أي كانت مواقعهم من خلال الآليات الدستورية والقانونية المعتمدة عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني".

ولفت البيان الى ان "المفتي دريان اسف لعدم الاستجابة للنداءات المتكررة والمتعددة من دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وغيرهم من المسؤولين، لإحالة هذه القضية والمأساة الإنسانية على التحقيق الدولي للخروج من هذا المأزق وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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