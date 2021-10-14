كركي: الضمان والقطاع الاستشفائي صماما الأمان لحماية الأمن الصحي والاجتماعي

أعلن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في بيان، أن الدكتور كركي استقبل صباح اليوم، كلا من المدير العام لمستشفى الجامعة الأميركية جوزف عتيق والمدير العام لمستشفى "أوتيل ديو" نسيب نصار، في حضور مديرة ضمان المرض والأمومة سحر مجري ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات فؤاد حليحل، "حيث تم التداول بواقع القطاع الصحي الصعب الذي تشهده البلاد وبخاصة في ما يتعلق بمعاناة المستشفيات من هجرة نخبة أطقمها الطبية والتمريضية، وكذلك الأزمة المالية الحادة التي تسبب بها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المضمونين وأثقل كاهلهم بفاتورة استشفائية ضخمة وأجبرتهم حد بيع أرزاقهم من أجل سدادها".وأشار إلى أن "المدير العام للصندوق، دق ناقوس الخطر ويدعو جميع المعنيين في هذا الملف الى ضرورة التعاون ومضافرة الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة عن المضمونين. وأبدى عتيق و نصار تفهمهما للأوضاع الصعبة التي يقاسيها المضمونين، لا سيما ذوي الدخل المحدود وأعلنا استجابتهما لدعوات الدكتور كركي لجهة عدم تقاضي فروقات مالية كبيرة من المضمونين، وبخاصة غير المبررة، وأضافا أنهما على استعداد للاستعانة بصندوق المساعدات الاجتماعية وصناديق الدعم في المستشفيات الجامعية بغية مساعدة الحالات الانسانية الأكثر فقرا".