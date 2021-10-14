صور الحرب تعود الى الأذهان... "أعطونا الطفولة"



قد تكون من أكثر الصور ايلاما منذ صباح هذا اليوم هي صور تلامذة احدى المدارس في عين الرمانة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو الخوف مسيطرا على عيون الأطفال.



واللافت ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشاركوا هذه الصور التي ذكّرت بجزء كبير منها بلحظات الخوف والذعر التي عاشها أطفال لبنان ايام الحرب اللبنانية.