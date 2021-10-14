لبنان

سفير العراق من دار الفتوى: امن لبنان واستقراره هو امن العراق

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:05
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته في دار الإفتاء العامر، وبداية انتهزنا هذه الفرصة الطيبة لنقل التهاني لسماحته بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

اضاف: "واكدنا لسماحته موقف العراق الثابت في دعم لبنان الشقيق ومساعدته في تجاوز المحنة التي يمر بها، وأيضا رجونا سماحته القيام بدوره المعهود في رص الصف الوطني والوحدة الوطنية والمساعدة مع باقي المرجعيات الدينية والسياسية في المحافظة على امن واستقرار لبنان الشقيق".

واكد ان "امن واستقرار لبنان هو امن واستقرار العراق، ودورنا هنا ان نشدد ونؤكد مع كل المرجعيات والمحافل والنشاطات الاجتماعية والسياسية على دور العراق وموقف العراق المبدئي في دعم ومساندة لبنان حكومة وشعبا".

واستقبل المفتي دريان الوزير السابق جمال الجراح وبحث معه في الأوضاع العامة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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