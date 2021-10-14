تكليف مخابرات الجيش بالتحقيق بأحداث الطيونة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار تسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.