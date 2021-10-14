لبنان

مناشدة للجيش... مسنّة عالقة في الطبقة الأخيرة من مبنى "ديوان الموسوي"

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:25
A-
A+
Doc-P-874997-637698185590713367.jpg
Doc-P-874997-637698185590713367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشدت امرأة عبر "الجديد" الجيش لإنقاذ جدتها التي تُدعى عليا شكر وتبلغ 90 سنة من العمر، وهي عالقة في الطبقة الأخيرة من مبنى "ديوان الموسوي".
 
 
مواضيع ذات صلة
معلومات عن ان قوة كبيرة من الجيش تطوق مبنى مؤسسة كهرباء لبنان استعدادا لاقتحامها
lebanon 24
14/10/2021 16:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوّة كبيرة من الجيش تنتشر أمام مبنى جريدة "النهار" في حين أن المتظاهرين يتراجعون باتجاه الصيفي
lebanon 24
14/10/2021 16:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدوء الحذر يسود الطيونة وآليات الجيش تتقدم إلى داخل الأحياء السكنية في عين الرمانة والشياح
lebanon 24
14/10/2021 16:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد الخازن: الجيش مُطالب بضرب بيد من حديد
lebanon 24
14/10/2021 16:33:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

مبنى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
07:07 | 2021-10-14
06:52 | 2021-10-14
08:08 | 2021-10-14
07:10 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website