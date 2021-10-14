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لبنان
القصيفي دعا إلى احترام الطواقم الاعلامية: ندين ما حصل مع فريقي MTV وLBCI
Lebanon 24
14-10-2021
|
08:35
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ذكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بـ "موقف مجلس النقابة الدائم الذي يدعو القوى الامنية وكل الأطراف إلى احترام عمل الطواقم الاعلامية التي تقوم بمهماتها في أماكن الأحداث على امتداد الأراضي اللبنانية، وعدم التعرض لها".
وختم: "وإذ أخذت النقابة علما بما حصل اليوم مع فريقي الـ MTV والـ LBCI وزملاء آخرين في محطات ووسائل اعلام عربية ومحلية في منطقة الطيونه، فانها مع ادانتها الشديدة له، تطلب من جميع الاطراف، وعلى الرغم من خطورة الوضع وحساسيته الامتناع عن أي عمل مسيء للصحافيين والاعلاميين والمصورين ، مؤكدة رفضها المطلق لاستهدافهم، ايا تكن الذرائع والأسباب، وتدعو إلى الكف عن استخدام الأساليب العنفية المستهجنة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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