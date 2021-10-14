"الأميركية في بيروت" أجرت انتخاباتها الطلابية للعام 2021

أعلنت الجامعة الاميركية في بيروت AUB ببيان، أنها "بعد عام ونصف من الإغلاق وفترة إقفال الحرم الجامعي، أجرت اليوم انتخاباتها الطلابية للعام 2021".وأشارت الى أن "هذه الانتخابات تميزت بنسبة مشاركة مرتفعة وحماسية. وستعمل الهيئة الطلابية الحاكمة المنتخبة مع ممثلي الطلاب جنبا إلى جنب مع أساتذة الجامعة وإدارتها، للمساهمة في عملية صنع القرار التي تؤثر على الشؤون التي تتعلق بحياة الطلاب اليومية في الجامعة".ولفتت الى أنه "كما في العام الماضي، تمت عملية تسمية المرشحين وترشحهم وإعلان النتائج عبر الإنترنت بكاملها، مع الامتثال لعملية التحقق من الأهلية لكل من المرشحين والناخبين. وترشح للانتخابات 791 مرشحا. وجرت منافسة قوية حول مقاعد لجنة الطلاب والأساتذة بين القواعد الانتخابية، كما جرت حملات أخرى عبر كليات الجامعة المختلفة".وعلق رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري قائلا: "أنا فخور بأن طلابنا يعبرون عن آرائهم من خلال المشاركة في الاقتراع. وكالعادة، يثبت طلاب الجامعة الأميركية في بيروت دائما أنهم قدوة للبنان والمنطقة في التبيان السلمي، والمستقل، والمدروس لآرائهم. وهذه رسالة أمل موجهة للجميع".وذكر البيان أنه "سبق يوم الانتخابات يومان من الحملات الانتخابية، وأقيمت جلسة الحوار التقليدية التي نظمتها صحيفة طلاب الجامعة المستقلة أوتلوك بحضور المرشحين شخصيا خارج مبنى وست هول في الحرم الجامعي في اليوم السابق للانتخابات. ونصبت القواعد الانتخابية للمرشحين أكشاكا في الحرم الجامعي أمام مبنى وست هول كجزء من حملاتهم. وتناولت المناظرات والمنصات هذا العام قضايا منها ما يتعلق بالتعليم عن بعد بسبب جائحة كوفيد، والأعباء المالية الناجمة عن الانهيار الراهن في قيمة الليرة اللبنانية، والتعلم عبر الإنترنت".وأوضح أنه "هذا العام، كان لدى الطلاب خيار التصويت عبر الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر المتاحة في الحرم الجامعي، أو عبر الانترنت من أي مكان في العالم من خلال نظام آمن للغاية ومنيع ضد الخداع والاختراق. وجرت عملية الاقتراع تحت سقف إجراءات الوقاية من كوفيد التي أبدلت مراكز الاقتراع الحضوري في الحرم الجامعي بالاقتراع عبر الإنترنت. واعتبر هذا الخيار ضروريا لزيادة المشاركة في الظروف الحالية ولا سيما تلك التي قد تقيد الوصول إلى الحرم الجامعي، مثل شح الوقود مؤخرا".نظام الدينوقال عميد شؤون الطلاب الدكتور طلال نظام الدين: "ستكون انتخابات العام 2021 انتخابات تاريخية تجسد أفضل قيم طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وإحساسهم بمسؤولياتهم المدنية التي تجعلهم فريدين ومتميزين".أضاف: "كالعادة أنا على ثقة تامة بأن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت سيقدمون نموذجا رائعا للممارسات والسلوكيات الديمقراطية المتحضرة، وبأن القادة المنتخبين سيعملون معا ومع الإدارة للوصول إلى حلول جماعية تخفف الأعباء عن الطلاب خاصة في ما يتعلق بالتحديات الأكاديمية الصعبة التي يواجهونها".وتابع: "إن نجاح العملية الانتخابية كان ثمرة شهور من الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من دائرة تكنولوجيا المعلومات، ومكتب التسجيل، ومكتب الشؤون المالية، ومكتب الحماية، الذين عملوا مع مكتب شؤون الطلاب الذي كان يتنقل بين الوحدات المختلفة والطلاب لضمان أن تجري عملية الاقتراع بسلاسة ومن دون أن تشوبها شائبة".وختم: "تظهر لنا هذه الانتخابات أنه على الرغم من العقبات فإن الجامعة الأميركية في بيروت ما زالت تستمر قوية وغير متأثرة بالعواصف العاتية من حولها".وأشار البيان الى أنه "تم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة من انتهاء الاقتراع من قبل مكتب شؤون الطلاب بالجامعة على الرابط التالي:https://instagram.com/aubleb_osa?utm_medium=copy_link".