الجميّل: مشهد اليوم هو نفسه أدى الى الحرب اللبنانية.. وسيتكرر

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن الكتائبيين جزء لا يتجزأ من نسيج عين الرمانة وهم أهلنا وكنا الى جانبهم من اللحظة الأولى من ليل أمس إلى اليوم. لقد شعرنا بأن أمرًا ما سيحصل وحذّرنا منه، وحاولنا تجنبه بالتواصل مع القوى الامنية.

وأشار في حديث لقناة الـ"أم تي في" إلى أن القضية الأم هي انفجارمرفأبيروت وكل ما يحصل منذ اشهر هو محاولة للهروب من الحقيقة وإعطاء الضحايا حقهم. المنظومة السياسية وحزب الله توافقا على ضرب الحقيقة من خلال تهرّب المتهمين من العدالة، تهديد القضاة وزيارة وفيق صفا للعدلية.

ولفت إلى أن حزب الله يستعمل كل أدواته للسيطرة على الدولة من السلاح الى تعطيل الرئاسة وتعطيل الحكومات وهو يُحكم قبضته على البلد، وقد انتقل إلى القضاء لكسره وتطويعه.

وتابع الجميّل قائلاً: "مشهد اليوم هو نفسه أدى الى الحرب اللبنانية وسيتكرّر لأن العوامل نفسها موجودة: سلاح، انعدام الثقة ببعضنا البعض، اضافة الى التدخلات الخارجية والسلاح الآتي من الخارج ومجموعات تأتمر منه، والأهم هو ان الدولة لا تتحمل مسؤوليتها."

وأضاف: "لا نريد ان تسقط اي نقطة دم في لبنان، وان لم يكن المسؤولون قادرين على العمل فليغادروا مناصبهم. الدولة متفرّجة على التجاوزات تبكي وتعتذر وتحزن. لكن الشارع يقابله شارع مضاد، والشعب اللبناني غير مستعد للاستسلام".

وأردف قائلاً: "لا يجب الذهاب الى مواجهة طائفية كما يريدها حزب الله. هناك استفزاز لكل اللبنانيين المعارضين له بمعزل عن طائفتهم، وعلينا ان نكون موحّدين في هذه المواجهة وعدم الانجرار الى حيث يريد حزب الله، بل بالموقف الواضح والانتخابات والضغط الاعلامي."