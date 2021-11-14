51 حالة "كورونا" إيجابية في رحلات وصلت إلى بيروت... إليكم النتائج

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، أنه "تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 6 و10 تشرين الثاني؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وخمسين (51) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 06/11/2021 كالاتي:"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة أديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشر كة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)"وجاءت نتائج 07/11/2021 كالاتي:"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 5391 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)".وجاءت نتائج 08/11/2021 كالاتي:"رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (أربع حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحل الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رق 416 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".وجاءت نتائج 09/11/2021 كالاتي:"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)رحلة بريمين : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)".وجاءت نتائج 10/11/2021 كالاتي:"رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".