لبنان

المساعدة الاجتماعية للقطاع العام والبطاقة التمويلية... هذا ما قاله كنعان

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:24
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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان "أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين، الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام". وأشار إلى أنه "اذا لم يحصل ذلك سنعود الى اقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته إلينا".
 
ولفت كنعان بعد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أن "البطاقة التمويلية أقرّها المجلس النيابي، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت".
 
وقال: "أعطينا وزير الصناعة مهلة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لتبتّ لجنة المال بمسألة تصفير فوائد القروض، ما يساعد القطاعات المنتجة". وأضاف: "أعطينا وزارة المال حتى الاسبوع المقبل، لتزودنا بكلفة ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم".
 
 
 

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