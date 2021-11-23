المساعدة الاجتماعية للقطاع العام والبطاقة التمويلية... هذا ما قاله كنعان

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان "أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين، الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام". وأشار إلى أنه "اذا لم يحصل ذلك سنعود الى اقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته إلينا".

ولفت كنعان بعد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة إلى أن "البطاقة التمويلية أقرّها المجلس النيابي، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت".