لبنان

وزير العدل استقبل وفداً من هيئة مكتب مجلس الكتّاب العدل

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:26
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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة وفداً من هيئة مكتب مجلس الكتّاب العدل برئاسة ناجي الخازن لمناسبة بدء ولاية المجلس الجديد بعد انتخابات جرت منذ نحو شهر.
بعد اللقاء، صرّح رئيس  المجلس ناجي الخازن بالآتي:
لقد قمنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل بعد انتخاب الهيئة الجديدة لبحث مختلف الشؤون المتصلة بتطوير وتفعيل مهام الكاتب العدل، خصوصاً على ضوء الظروف المستجدة راهناً من تدهور إقتصادي ومالي وغيره، ما ينعكس مباشرة على نوعية الخدمة العامة التي يؤديها الكاتب العدل.
لقد طرحنا مع معالي الوزير بشكل عام، كوننا مجلس منتخب جديد، مختلف القضايا التي يجب معالجتها، وقد استمع بكثير من الإهتمام الى هذه المواضيع واتفقنا على  المتابعة من أجل تطوير مهنة كتابة العدل كي تكون متوافقة مع معايير الإتحاد الدولي لكتاب العدل الذي إنضم لبنان الى عضويته منذ أربع سنوات.
وأضاف: لقد طرحنا مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تواجهنا، بدءاً من كلفة تشغيل المكاتب التي تقع على عاتق الكتّاب العدل والتي ارتفعت كثيراً في ظل تدهور الوضع المالي الحالي، في وقت بقيت الرسوم جامدة ومحددة في قوانين لم يُعاد النظر فيها منذ العام ١٩٩٤، وهي بالنسبة إلينا أولوية، إضافة الى أولويات أخرى ملحّة منها استكمال وضع نظام داخلي للمجلس وتفعيل دوره، وتفعيل دور صندوق التعاضد والرواتب التقاعدية التي فقدت قيمتها وباتت تشكل مبالغ رمزية، في حين أن شركات التأمين تطلب التسديد نقداً بالدولار، وبالتالي فإن الصندوق لم يعد يملك إمكان تغطية هذه الأعباء، ما يتوجب وضع خطة تأخذ بعين الإعتبار إنقاذ صندوق التعاضد.
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