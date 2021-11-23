لبنان

بيان هام لمصرف لبنان حول عملية التدقيق الجنائي... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:45
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أصدر مصرف لبنان البيان التالي:
 
على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهّم مصرف لبنان أن يوضح ما يلي:
 
1- بتاريخ 27-9-2021، قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17-9-2021 الموقع من شركة "ألفاريز اند مارسال". كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة للشركة في مكتب الوازرة.
 
2- بعد استلام الطلب قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وحمّل المعلومات المطلوبة من الشركة على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية.
 
3- بتاريخ 21-10-2021، قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة ألفاريز اند مارسال على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية، في مبنى وزارة المالية، علما أنه تمّ تحويل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.
 
4- بتاريخ 11-11-2021، طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة ألفاريز اند مارسال حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.
 
5- تأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع شركة الفاريز اند مارسال، يقوم مصرف لبنان حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بغية تذليل أية عقبة قد تعترض قيام شركة ألفاريز اند مارسال بمابشرة أعمالها.
 

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