لبنان

جنبلاط: أين أصبحت البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:04
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"أين اصبحت البطاقة التمويلية ولماذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها؟"
 
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جنبلاط

البطاقة التمويلية

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