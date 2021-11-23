ندوة "الكورونا وقاية ولقاح" في مركز حلبا الصحي

أقام مركز حلبا الصحي للرعاية الاولية بالتعاون مع "جمعية انماء الشمال" ندوة في بلدية حلبا، بعنوان "الكورنا وقاية ولقاح"، حاضر فيها الدكتور ياسر طعوم، القابلة القانونية نهى الخطيب واختصاصية التغذية ريم قرحان، بمشاركة مدير المركز خالد فوزي المرعبي وحضور عدد من العكاريين.وشدد المحاضرون على "اهمية الوقاية والتوعية الصحية وضرورة أخد اللقاح والابتعاد عن الاماكن المكتظة ووضع الكمامة واتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر لمواجهة اي موجة جديدة محتملة".ولفت مدير المركز الى ان "هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة نشاطات توعوية وارشادات يقوم بها المركز الذي يقدم كل الخدمات الطبية باشراف وزارة الصحة العامة".