الوزير حميه: اجتماعات كثيرة تعقد بشأن المطار

أشار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه إلى أنه "عقدت اجتماعات كثيرة في شأن مطار رفيق الحريري الدولي، هي بمثابة مسار لتثبيت قواعد ثلاث:* وضع خطة استباقية لتفادي أي طارئ* الإضاءة على سبل تحقيق الاستثمار الأمثل لمرافقه لجذب الاستثمارات وزيادة إيراداته* أهمية التبصر في سبل رفع مكانة المطار بين أقرانه".