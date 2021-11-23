لبنان

اقتطاع واستغناء

Lebanon 24
23-11-2021 | 17:19
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يتم إقتطاع مبلغ ١٢٠ ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع العديد منهم إلى الإستغناء عنها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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