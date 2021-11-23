اقتطاع واستغناء

يتم إقتطاع مبلغ ١٢٠ ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع العديد منهم إلى الإستغناء عنها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".