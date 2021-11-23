مطمر الناعمة.. قنبلة موقوتة تهدد سكان المنطقة

كتبت لينا فخر الدين في صحيفة "الأخبار" الخميس الماضي، أبلغت شركة «سيتي بلو» موظّفيها ضرورة ترك العمل داخل مطمر الناعمة، بعدما كانت مهمّتهم تنفيس المطمر وحرق الغازات المنبعثة منه، والتخلّص من عصارة النفايات والاهتمام بالعشب المزروع على مساحة المطمر التي تُقدّر بـ 291 ألف متر مربّع في حال نشوب حريق. مع هذا القرار، بات المطمر قنبلة موقوتة تهدّد حياة السكّان في محيطه. إذ مع توقف تنفيس الغازات المنبعثة منه أو حرقها، فإن إمكان اشتعالها وحدوث انفجارات تلقائيّة يُمكن أن تُمحو المناطق السكنيّة القريبة وتصبح خطراً ماثلاً، فضلاً عن الأخطار الناجمة عن تسرّب عصارة النفايات إلى جوف الأرض مع ما تحمله من مواد سامة ومعادن ثقيلة.
منذ شهر شباط الماضي، أبقت شركة سوكلين، بعد انتهاء عقدها مع الدولة وإخلاء المطمر، على نحو 10 من موظفيها داخل المطمر للقيام بأعمال الصيانة. مهمّة هؤلاء هي الاهتمام بشبكة الغاز التي كانت تولّد الكهرباء مجاناً وعلى مدار الساعة لـ 7 مولدات تستفيد منها المناطق المحيطة بالمطمر والتي تضرّرت من إنشائه، بحسب قرار لمجلس الوزراء عام 2016.
بعد عام على تشغيل هذه المولدات، سلّمتها سوكلين إلى مؤسسة كهرباء لبنان على أن تغذي المناطق المحيطة بالتيار مجاناً. لكن، سرعان ما اختفت المولّدات والكهرباء المجانية. وعاد العمال الذين كانوا يتقاضون رواتبهم من سوكلين إلى مهمتهم القديمة وهي التخلّص من الغازات المنبعثة عبر حرقها، إذ إنّ شبكة الغاز موصولة بأنابيب تحت الأرض ومفتوحة عبر ريغارات يستخدمها العمّال لتنفيس الغازات التي تتجمّع داخل المطمر، إضافة إلى تمديدات لـ 4 فليرات (مشعلة) مهمّتها حرق هذه الغازات عبر ساعات الضغط الموجودة تحت الأرض. ويقوم العمال بعملية الحرق والتنفيس مرتين يومياً، بمعدّل 4 ساعات صباحاً و4 ساعات ليلاً.
في 11 تشرين الثاني الجاري، تسلّمت شركة «سيتي» بلو أعمال الصيانة بشكلٍ مفاجئ، ومن دون توقيع عقد رسمي مع مجلس الإنماء والإعمار. جلّ ما حصل هو زيارة قام بها مسؤول الشركة في منطقة الشويفات عصام الحجار، يرافقه أحد المسؤولين في المجلس، سامر سليم، في حضور المدير العام لـ«سوكلين» أيمن جعفر والمسؤول عن شركة الاستشارات لاسيكو (تعمل على مراقبة أعمال الصيانة بحسب عقد موقّع مع الدولة) جوزيف الغول. وقضى الاتفاق يومها بأن ينتقل العمال الـ 10 الذين كانوا يعملون لمصلحة «سوكلين» في المطمر إلى «سيتي بلو» التي ستتولى أعمال الصيانة.
هكذا، عادت الأمور إلى مجاريها، تماماً كما عصارة النفايات التي كانت تُرمى في نهر الناعمة ومنها إلى البحر من دون تكريرها أو معالجتها. وتكفّلت «سيتي بلو»، في اليوم التالي، بالدفع لأحد المتعهدين بنقل العصارة ليقوم بنقلها إلى نهر الغدير. هذا ما حصل على مدى أسبوعٍ كامل، قبل أن تُعلم «سيتي بلو» موظفيها ضرورة ترك العمل داخل المطمر الخميس الماضي من دون كشف الأسباب، وإن كان البعض يشير إلى أنّ السبب خلاف داخل مجلس الإنماء والإعمار، بين من يريد توقيع العقد مع «سيتي بلو» ومن يرفض ذلك. في حين أنّ المسؤولين عن هذا الملف يرفضون التصريح عن الأسباب الحقيقيّة.
في المحصلة، تحوّل المطمر، كما سائر المكبات العشوائية، إلى خطر حقيقي يهدّد السكان المحيطين به، وخصوصاً أنّ العمال لم يقوموا بمهمّة تنفيسه وحرق الغازات المنبعثة منه منذ 5 أيّام، أي بمجموع 40 ساعة. كما أن عصارة النفايات التي تتجمّع انسيابياً في «منطقة فايف» ستتسرّب إلى التربة والمياه، علماً بأنّ المعلومات تُشير إلى أنّ معدّل العصارة الذي يتجمّع في المستنقعات يومياً هو 340 طناً.
هذا ما دفع كثيرين من أهالي منطقة الناعمة ــــ حارة الناعمة والمناطق المحيطة إلى رفع الصوت أمس خشية وقوع انفجار يشبه انفجار المرفأ ويعرّض حياتهم للخطر.