لبنان

زحمة سير خانقة على طرقات لبنان.. واحداها مقطوعة كلياً

Lebanon 24
24-11-2021 | 01:01
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تشهد مداخل العاصمة بيروت زحمة سير خانقة، وأفادت غرفة التحكم المروري ان حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية قرب جسر الفيات باتجاه الكرنتينا أدى الى ازدحام مروري. 
كما سجلت زحمة سير خانقة من بشامون عرمون باتجاه الاوتستراد الرئيسي بسبب دخول طلاب المدارس.
وأفادت غرفة التحكم المروري ايضاً عن زحمة سير جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.
الى ذلك، أشارت اذاعة صوت لبنان الى ان عدداً من المحتجين قطعوا طريق ضهر البيدر بالإتجاهين احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية
 
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