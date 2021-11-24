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لبنان
سقوط قذيفة مصدرها الجانب السوري على بلدة لبنانية
Lebanon 24
24-11-2021
|
01:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قذيفة ليل امس مصدرها الجانب السوري على جبل المنصورة في بلدة مشتى حسن من دون وقوع اصابات.
المصدر: لبنان 24
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