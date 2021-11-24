هذا ما كشفه علوش عن عودة الحريري إلى لبنان

أكد نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن الإجراءات اللوجستية اكتملت والماكينة الانتخابية للتيار جاهزة للانتخابات، لكنّ الخيارات الأخرى لم تتبلور بعد كما كل الأحزاب الأخرى.



وعن موعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، قال علوش لـ"صوت كل لبنان 93.3": "هو يقرر متى يعود ولكن الوقت قريب".