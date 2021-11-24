لجنة كفرحزير البيئية: إقفال مصانع ومقالع الترابة يوقف اغتيال أطفال المنطقة

أكدت لجنة كفرحزير البيئية، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن "انبعاثات الزئبق والفيوران وسائر انبعاثات مقالع ومصانع الترابة العاملة على الفحم الحجري والبترولي في شكا والهري هي السبب الاساسي في إصابة الاطفال بأمراض خطيرة بمعدل ثلاث مرات ونصف أكثر من الكبار".وقالت في بيان: "سبق ان استدعى طبيب الاطفال العقيد يعقوب قسطنطين العيناتي عددا من القادة الامنيين في الشمال وأطلعهم على معاناة أطفال الشمال بسبب انبعاثات شركات الترابة كالربو والامراض الصدرية ومرض انعدام التركيز والاورام السرطانية والتشوهات الخلقية وأمراض الجملة العصبية وكان أول من أعلن أن عددا من الاطفال ماتوا بأمراض مجهولة في القرى المحيطة بشركات الترابة في أسابيع حياتهم الاولى".وختمت: "في اليوم العالمي للطفولة تؤكد لجنة كفرحزير البيئية حق أطفال الكورة والشمال بالحياة الكريمة الخالية من شبح التلوث والموت والمرض والشرط الاول لذلك هو إقفال مقالع ومصانع شركات الترابة الجهنمية ونقلها الى مكان بعيد عن البيوت والقرى التي حولتها هذه الشركات القاتلة الى مكان غير صالح للحياة".