لبنان

بو حبيب استقبل السفير الكولومبي في لبنان

Lebanon 24
24-11-2021 | 07:10
A-
A+
Doc-P-889748-637733599864516995.jpg
Doc-P-889748-637733599864516995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير كولومبيا لدى لبنان فرناندو حلو  العلاقات الثنائية المتينة تاريخيا  على الصعيدين الاجتماعي والانساني  التي تربط البلدين.  وتطرقا الى سبل تعزيز التعاون الثنائية عبر توقيع مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والثقافة اضافة الى المساعدات الانسانية، وتناولا مشروع التوأمة بين مدينتي جبيل اللبنانية  وكاراجينا الكولومبية.
 وجرى بحث امكانية الافادة من خبرة كولومبيا في التعامل مع ظاهرة النزوح ، وتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته على تحمل أعباء ايواء النازحين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:21 | 2021-11-24
06:25 | 2021-11-24
08:09 | 2021-11-24
04:50 | 2021-11-24
05:38 | 2021-11-24
04:40 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website