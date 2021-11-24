بو حبيب استقبل السفير الكولومبي في لبنان

عرض وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير كولومبيا لدى لبنان فرناندو حلو العلاقات الثنائية المتينة تاريخيا على الصعيدين الاجتماعي والانساني التي تربط البلدين. وتطرقا الى سبل تعزيز التعاون الثنائية عبر توقيع مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والثقافة اضافة الى المساعدات الانسانية، وتناولا مشروع التوأمة بين مدينتي جبيل اللبنانية وكاراجينا الكولومبية.وجرى بحث امكانية الافادة من خبرة كولومبيا في التعامل مع ظاهرة النزوح ، وتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته على تحمل أعباء ايواء النازحين