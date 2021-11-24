لبنان

بوشكيان: اطلاق المناطق الصناعية في بعلبك وتربل في مشروع متكامل ورائد

Lebanon 24
24-11-2021 | 07:16
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 أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان "أهمية اقامة المناطق الصناعية كونها تخلق البيئة الحاضنة وجوا مؤاتيا لجذب الاستثمارات في الصناعات التقليدية والجديدة والتكنولوجية، في مساحات جغرافية توزع الصناعات فيها بشكل قطاعي لا يتم التداخل فيها بين صناعات لا تتشابه أو لا تتكامل بين بعضها البعض، وذلك حرصا على السلامة والبيئة والاستثمار والتخصصية ".

وكان الوزير بوشكيان عقد اجتماعا قبل ظهر اليوم مع ممثل البنك الاوروبي للتثمير EIB داميان سوريل وبحثا في موضوع المناطق الصناعية، وتم الاتفاق على "تنفيذ المشروع في بعلبك وتربل ضمن مشروع متكامل سيكون منتشرا على كامل الأراضي اللبنانية بهدف التنمية المستدامة وانماء الريف وتأمين فرص عمل جديدة وترسيخ الناس في أراضيهم والحد من النزوح الداخلي ومن الهجرة الى الخارج".

اجتماع تنسيقي لبناني - عراقي
ثم عقد الوزير بوشكيان اجتماعا تنسيقيا بين الملحق التجاري العراقي مشرق اسماعيل محمد ووفد من تجمع صناعيي الشويفات في حضور المستشار هلال صعب. وكان هدف الاجتماع اطلاع المسؤول العراقي على أصناف الصناعات اللبنانية في المنطقة وتنوعها وجودتها وقدراتها الانتاجية وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. 

وأبدى محمد "تقديره للصناعات اللبنانية وحاجة السوق العراقية إلى غالبيتها". وكان هناك توافق على "متابعة الموضع ودراسة امكانات فتح باب للتصدير إلى العراق بطريقة انسيابية لا تواجهها المعوقات الفنية والتقنية والحدودية بناء على تمتع المنتجات المصدرة بالمواصفات والمعايير الوطنية والدولية، ودور معهد البحوث الصناعية على صعيد منح شهادات المطابقة بعد اجراء الفحوص المخبرية اللازمة". 
المصدر: الوكالة الوطنية

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