سببٌ أساسي لارتفاع الدولار مؤخراً.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيله

خلال الأمس واليوم، سجل سعر الدولار في السّوق الموازية ارتفاعاً كبيراً إذ تجاوز سعر الـ24 ألف ليرة.ويعتبرُ هذا الارتفاعُ متوقعاً من قبل الخُبراء، وهو يأتي مترافقاً مع سلسلة من العوامل الأساسية.وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي منير يونس لـ"لبنان24" أنّ "عوامل اللاثقة وغياب الأفق الواضحة للحلول تساهم في ارتفاع الدولار"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر معروف وبديهي لأن الجو العام في البلد يضغطُ بشكل كبيرٍ على سعر الدولار.ومع هذا، فقد لفت يونس إلى أنّ هناك عوامل ملموسة أخرى ساهمت في ارتفاع سعر الدولار، وتتمثل في طلب مصرف لبنان من تجّار المحروقات الاعتماد جزئياً على السوق الموازية لتمويل شراء البنزين.وفعلياً، فإنّ ارتباط هذا الملف بسعر الدولار بات كبيراً، إذ أن اندفاع التجار إلى السوق الموازية لشراء الدولار يشكل ضغطاً كبيراً عليها، وبالتالي يُصبح سعر العملة الخضراء تحت وطأة تقلبات هائلة.