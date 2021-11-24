لبنان

سببٌ أساسي لارتفاع الدولار مؤخراً.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2021 | 08:11
A-
A+
Doc-P-889766-637733636655626750.jpg
Doc-P-889766-637733636655626750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger



خلال الأمس واليوم، سجل سعر الدولار في السّوق الموازية ارتفاعاً كبيراً إذ تجاوز سعر الـ24 ألف ليرة. 
ويعتبرُ هذا الارتفاعُ متوقعاً من قبل الخُبراء، وهو يأتي مترافقاً مع سلسلة من العوامل الأساسية.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي منير يونس لـ"لبنان24" أنّ "عوامل اللاثقة وغياب الأفق الواضحة للحلول تساهم في ارتفاع الدولار"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر معروف وبديهي لأن الجو العام في البلد يضغطُ بشكل كبيرٍ على سعر الدولار.
ومع هذا، فقد لفت يونس إلى أنّ هناك عوامل ملموسة أخرى ساهمت في ارتفاع سعر الدولار، وتتمثل في طلب مصرف لبنان من تجّار المحروقات الاعتماد جزئياً على السوق الموازية لتمويل شراء البنزين.
وفعلياً، فإنّ ارتباط هذا الملف بسعر الدولار بات كبيراً، إذ أن اندفاع التجار إلى السوق الموازية لشراء الدولار يشكل ضغطاً كبيراً  عليها، وبالتالي يُصبح سعر العملة الخضراء تحت وطأة تقلبات هائلة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:21 | 2021-11-24
06:25 | 2021-11-24
08:09 | 2021-11-24
04:50 | 2021-11-24
05:38 | 2021-11-24
04:40 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website