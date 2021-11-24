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لبنان
وزير البيئة يوضح ما يحصل في مطمر الناعمة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-11-2021
|
08:59
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بعد تداول أخبار تؤكد أن مطمر الناعمة معرّض لخطر الإنفجار في أي لحظة بسبب انبعاثات غاز الميثان، وفي اتصال مع "لبنان 24"، عبّر وزير البيئة ناصر ياسين عن جهوزية الوزراة لمعالجة الموضوع سريعا، اذ انه وبرفقة مجموعة من التقنيين في طريقة بهذه الأثناء الى المطمر.
وأكد ياسين أن "المطمر تحت ادارة مجلس الانماء والاعمار لكننا سنقوم بواجبنا عبر تقديم المشورة التقنية اللازمة التي شأنها ان تستبق أي خطر ممكن"، معتبرا ان "الانبعاثات الحالية التي تصدر عن المطمر يمكن الاستفادة منها في مجال الطاقة الكهربائية وهذا ما ناقشته مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض".
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