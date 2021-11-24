لبنان

سلام استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان

Lebanon 24
24-11-2021 | 09:15
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في الاوضاع العامة وبالاخص الشأن الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد ، الى جانب متابعة الزيارة الايجابية لوفد من الكونغرس الاميركي الى بيروت.
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