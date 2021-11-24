قائد الجيش استقبل قائد القوات المسلحة الهنغارية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب قائد القوات المسلحة الهنغارية اللواء Zsolt SANDOR يرافقه كل من: القائم بأعمال السفارة الهنغارية في لبنان الدكتور Rita HERECSAR والملحق العسكري الهنغاري العقيد Jozsef GULYAS، وتمّ البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.