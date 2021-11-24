بو حبيب: ملف صور الأقمار الاصطناعية المتعلقة بالمرفأ في خزنتي

كشف وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، أن صور الأقمار الاصطناعية المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت موجودة في خزنته ولم يسلّمها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وأكد في حديثٍ للـ"MTV" أن رئيس الجمهورية إتّصل به وأوعز إليه بضرورة تسليم الملف إلى وزير العدل لكي يسلّمه بدوره إلى الجهات القضائية.

وأوضح بو حبيب أنه بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، اتصل بوزير العدل هنري خوري لتسليمه الملف، إلا أنّ الأخير قال له إنه أصبح في المطار لمرافقة ميقاتي في زيارته إلى الفاتيكان.



وقال: "وضعتُ الملف في خزنتي بانتظار عودة وزير العدل إلى بيروت الإثنين، لتسليمه إياه".