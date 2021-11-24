18
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يطلب من السلطة المالية إعطاء الداتا في حسابات المركزي
Lebanon 24
24-11-2021
|
17:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه "في خلال الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا برز احساس بوجود عرقلة جديدة، وهذا أمر غير مقبول لدى رئيس الجمهورية لا سيما أنه متى بدأ التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق قانون مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي".
وأكدت إن "المستندات التي تطالب بها شركة الفاريس ومارسال محقة وهي تتصل بمحاضر المجلس المركزي والحسابات المفتوحة للمصرف والعاملين فيه، إذ أن الشركة يحق لها الأطلاع عما إذا كانت هناك من إساءة لأستعمال الأموال وماذا دخل من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك".
وأكدت أن "الجميع ايقن أن قرار التدقيق استراتيجي ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن سلطة ذات سلطة سواء كانت إجرائية أو تنفيذية مشيرة إلى أن الاجتماع كان مهما وإن موقف الرئيس عون كان صارما ومعززا بالمستندات والوثائق".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
06:00 | 2021-11-24
24/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2021-11-24
فكرتان طرحتا في لقاء بعبدا الرئاسي
22:09 | 2021-11-24
بري يقود مسعى للحل و"الثنائي الشيعي" لن يحضر اي جلسة قبل تحقيق مطلبه
18:10 | 2021-11-24
كلمة لنصر الله الجمعة
17:45 | 2021-11-24
لغز
17:11 | 2021-11-24
خطوط حمراء
16:36 | 2021-11-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الأربعاء
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 05:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 05:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
25/11/2021 05:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact