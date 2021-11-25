بعد البلبلة حول مطمر الناعمة... هذا ما كشفه وزير البيئة

غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على موقع "تويتر" وكتب: "موضوع مطمر الناعمة قيد المتابعة مع مجلس الإنماء والأعمار وتم امس تنفيس خزانات الغاز".

وفي حديث عبر صوت لبنان أكد ياسين أن لا علاقة مباشرة لوزارة البيئة بالمطمر، وقال: بالامس توجهنا الى المكان وكان هناك عمال قاموا بعملية التنفيس وتواصلت مع مجلس الانماء والاعمار والان هناك مفاوضات مع الشركة للقيام بالاعمال من حق سكان القرى المجاورة له الاستفادة من الكهرباء.وأضاف: يجب العمل على الاستفادة من الغاز الموجود، وتحديد حجم وكميات الغاز من قبل اشخاص علميين، واليوم سنتابع مع مؤسسة كهرباء لبنان الموضوع لانه ليس من المقبول ان نحرق الغاز ولا نستفيد منه، نعمل مع البلديات الكبرى ومع مجلس الانماء والاعمار.