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لبنان
بالصور.. ميقاتي يجتمع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان
Lebanon 24
25-11-2021
|
03:00
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وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل قليل إلى حاضرة الفاتيكان، واستقبله البابا فرنسيس.
وكان الفاتيكان قال في بيانٍ سابق إنّ "البابا سيعقد لقاء خاصاً مع ميقاتي عند الساعة 9 صباحاً" (10 بتوقيت بيروت).
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