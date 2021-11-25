بالصور.. ميقاتي يجتمع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل قليل إلى حاضرة الفاتيكان، واستقبله البابا فرنسيس.

وكان الفاتيكان قال في بيانٍ سابق إنّ "البابا سيعقد لقاء خاصاً مع ميقاتي عند الساعة 9 صباحاً" (10 بتوقيت بيروت).