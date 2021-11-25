بيان هام لمصرف لبنان حول التدقيق الجنائي.. اليكم التفاصيل

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:"متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة، Alvarez & Marsal Middle East Limited (“A&M”) من مباشرة مهامها، عقد اليوم إجتماع إفتراضي بين شركة M&A ومصرف لبنان ووزارة المالية، اكد خلاله المصرف على استمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق.كما أبلغ مصرف لبنان شركة M&A بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والاجابات الى تخطي التاريخ المذكور أعلاه و حتى وإن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 ( تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ).