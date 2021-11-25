وزارة المالية أحالت عائدات البلديات واتحادات البلديات عن العام 2019 إلى مصرف لبنان

أحالت وزارة المالية إلى مصرف لبنان بناء على توجيهات وزير المال يوسف الخليل، الدفعة الثانية من عائدات البلديات واتحادات البلديات عن العام 2019، بقيمة 242 مليار و357 مليون و764 ألف ليرة لبنانية.