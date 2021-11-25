خليل كرم أعلن ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية في آذار

أعلن السفير خليل كرم في بيان ترشحه إلى رئاسة الرابطة المارونية في آذار 2022، كاشفا عن مشاورات مكثفة يجريها "لتشكيل فريق عمل من أشخاص يتمتعون بالصدقية والكفاية، وممن لا يخجل حاضرهم بماضيهم وعرفوا بنضالهم في سبيل لبنان والطائفة المارونية من خلال الرابطة".وقال: "من المبكر الإعلان عن اللائحة التي تضم وجوها يفخر الوطن والطائفة بها وسجلها الناصع يدل عليها وهي بعيدة عن التجاذبات والمماحكات. اذا كان من المبكر الإعلان عن برنامج وخطة عمل وحتى عن اللائحة، رأيت من الضرورة دحضا لتغريدات غير بريئة، إعلان قراري النهائي بالترشح إلى رئاسة الرابطة التي ناضلت في صفوفها طويلا وكنت رئيسا للجنة السياسية فيها وامينا عاما لها، قبل أن أعين نائبا لرئيس جامعة القديس يوسف ومستشارا لرئاسة الجمهورية للفرنكوفونية وسفيرا للبنان لدى الاونيسكو ورئيس بعثته لدى الكرسي الرسولي".