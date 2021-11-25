السرقات مستمرة وعلى "عينك يا تاجر"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهول يستقل سيارة من نوع "مرسيدس" بيضاء اللون بدون لوحات، على سرقة اطار (سبير) تابع لسيارة "جيب" بالقرب من مدرسة النصر في مدينة الميناء في طرابلس.

واللافت ان عملية السرقة تمت بوضح النهار وبوقاحة لامتناهية، فالسارق ترجل من السيارة وقام بكل برودة اعصاب بفك اطار "الجيب" امام اعين المارة وفرّ الى جهه مجهولة.