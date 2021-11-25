لبنان

في أحد المطاعم... زبونان يدفعان دولارات مزورة

Lebanon 24
25-11-2021 | 10:22
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أوقفت عناصر قوى الأمن كل من "ن.م" و"ر.م"  بسبب تداولهما عملة مزورة من فئة 100 و50 دولار أميركي، وذلك خلال تسديدهما فاتورة في احد المطاعم في زحلة.
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