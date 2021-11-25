أبي المنى استقبل سفيرة فرنسا ووفودا وشخصيات

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في زيارة تهنئة، بحضور رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي غادة جنبلاط. وتم التطرق الى عدد من المواضيع والقضايا العامة.كما استقبل القاضي غسان رباح، كذلك وفدا من جمعية "الفتوة الاسلامية" برئاسة الشيخ الدكتور زياد الصاحب، وتم البحث في عدد من القضايا الروحية والعامة.والتقى وفدا من جامعة هايكازيان برئاسة الدكتور بول هايدوشيان للتهنئة.ومن زوار دار الطائفة، وفد من "الجبهة السيادية" برئاسة شارل جبور الذي أوضح على الاثر، أن "الزيارة ذات اهداف سياسية، وهي بقصد تعريف سماحته بالجبهة واطلاعه على دورها واهدافها والعمل الذي ستقوم به، مركزة على تثبيت اللبنانيين في بلدهم وتجاوز هذه المحنة والصعوبات الكبيرة، وعلى الدور الذي تساعد به المرجعيات الروحية في هذا المجال".كما زار دار الطائفة وفد من مدراء المدارس الخاصة في الشوف للتهنئة، وقدم لشيخ العقل درعا تقديرية، وتم البحث في امور تربوية.كذلك التقى ربيع وفيق ابي المنى وفاديا حامد، وكذلك رمزي رضوان ثم رامي حمدان.شانيهوكان ابي المنى استقبل في دارته في شانيه، وفدا من كلية الامير السيد التنوخي للعلوم التوحيدية، ضم مديرها الشيخ هادي العريضي والدكتور الشيخ سلطان القنطار، وكان عرض لاوضاع الكلية.كما استقبل رئيس مكتب امن الدولة في مركز عاليه المقدم جورج بركات، والنقيبين وليد سليقا وسيزار محمود.كذلك استقبل وفدا من "حملة بنك الدواء الخيري" برئاسة فراس الصايغ يرافقه نبيل عبد الباقي. ثم الشيخ بسام حسيكي والشيخ حاتم الحلبي من صندوق الاستشفاء الخيري.ومن زوار شيخ العقل، الشيخ ياسر نعيم، كذلك مالك الاعور الذي بحث امورا تتعلق بالسجناء الدروز وسبل مساعدتهم.كفرحيم ودميتمن جهة ثانية، زار ابي المنى بلدة كفرحيم مقدما التعازي بالمربية الشيخة ليندا عمار غنام، وبلدة دميت تلبية لدعوة من الشيخ حسيب غنام.اتصالوتلقى اتصالا من الاباتي سعد نمر.