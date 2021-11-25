اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي استكملا توزع المازوت على محطات ضخ الآبار في البقاع الغربي وراشيا

استكملت منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي (UNICEF & WFP) بمتابعة من عضو مجلس مؤسسة مياه البقاع المحامي غسان الجراح، توزيع مادة المازوت على قسم كبير من بلديات البقاع الغربي وراشيا وبعض بلديات البقاع الأوسط، لتزويد محطات ضخ المياه عبر الآبار الارتوازية الى القرى بهدف تعويض غياب التيار الكهربائي، ومساعدة البلديات في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.الجراحوأشار الجراح خلال مواكبته حملة توزيع المحروقات على البلديات، إلى أن "الأوضاع صعبة جدا وهي تتجه نحو الأسوأ والمطلوب هو الصمود لمواجهة الأزمة"، وقال: "إن ما نقوم به مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي هو لدعم البلديات وتعزيز صمودها، وهي مبادرة تهدف الى رفع قدرة ضخ المياه من الآبار الارتوازية لتأمين المياه لأهلنا في البقاع".وشكر قائمقامي البقاع الغربي وراشيا ورؤساء الاتحادات البلدية والبلديات والمخاتير على تعاونهم، مثمنا "مبادرة اليونيسف وبرنامج الاغذية وجهودهما وثقتهما وتحملهما المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من وطأة الأزمة".البلدياتوشكر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في تلك القرى منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي على مبادرتهما "السخية والخيرة في هذه الظروف الصعبة، وتحت وطأة أزمة محروقات خانقة ترزح تحتها البلديات نتيجة الانقطاع الدائم في التبار الكهربائي".وحيت تلك البلديات الجراح على "مساعيه وجهوده مع اليونيسف والجهات المانحة لتأمين المحروقات لمحطات ضخ المياه، وحرصه على استمرار تأمين مياه الشفه لتلك القرى".