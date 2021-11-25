لبنان

اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي استكملا توزع المازوت على محطات ضخ الآبار في البقاع الغربي وراشيا

Lebanon 24
25-11-2021 | 10:45
A-
A+
Doc-P-890173-637734590785237209.png
Doc-P-890173-637734590785237209.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استكملت منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي (UNICEF & WFP) بمتابعة من عضو مجلس مؤسسة مياه البقاع المحامي غسان الجراح، توزيع مادة المازوت على قسم كبير من بلديات البقاع الغربي وراشيا وبعض بلديات البقاع الأوسط، لتزويد محطات ضخ المياه عبر الآبار الارتوازية الى القرى بهدف تعويض غياب التيار الكهربائي، ومساعدة البلديات في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
 
الجراح 
وأشار الجراح خلال مواكبته حملة توزيع المحروقات على البلديات، إلى أن "الأوضاع صعبة جدا وهي تتجه نحو الأسوأ والمطلوب هو الصمود لمواجهة الأزمة"، وقال: "إن ما نقوم به مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي هو لدعم البلديات وتعزيز صمودها، وهي مبادرة تهدف الى رفع قدرة ضخ المياه من الآبار الارتوازية لتأمين المياه لأهلنا في البقاع".
 
وشكر قائمقامي البقاع الغربي وراشيا ورؤساء الاتحادات البلدية والبلديات والمخاتير على تعاونهم، مثمنا "مبادرة اليونيسف وبرنامج الاغذية وجهودهما وثقتهما وتحملهما المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من وطأة الأزمة".
 
البلديات 
وشكر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في تلك القرى منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي على مبادرتهما "السخية والخيرة في هذه الظروف الصعبة، وتحت وطأة أزمة محروقات خانقة ترزح تحتها البلديات نتيجة الانقطاع الدائم في التبار الكهربائي".
 
وحيت تلك البلديات الجراح على "مساعيه وجهوده مع اليونيسف والجهات المانحة لتأمين المحروقات لمحطات ضخ المياه، وحرصه على استمرار تأمين مياه الشفه لتلك القرى".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2021-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2021-11-25
11:01 | 2021-11-25
11:49 | 2021-11-25
11:54 | 2021-11-25
12:54 | 2021-11-25
12:44 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website